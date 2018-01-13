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Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2017'de Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı yapan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

AA | 13.01.2018 - 09:03..
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Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen teröristlerin İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede teröristlere ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen terörist grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

"SALDIRININ ARKASINDAKİLERİ BİLİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” demişti.

Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

Rusya: Üsse saldıran teröristler öldürüldü

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