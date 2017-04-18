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Rusya Uzay Üssü'ndeki tesisleri Kazakistan'a iade ediyor

Rusya’ya kiraya verilen Baykonur Uzay Üssü'ndeki birkaç tesis Kazakistan’a iade edilecek.

18.04.2017 - 02:23
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Rusya Uzay Üssü'ndeki tesisleri Kazakistan'a iade ediyor

Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayisi Bakan Yardımcısı Marat Nurgojin, “Rusya ve Kazakistan İşbirliği: Zaferi Kazananlar Geleneği, Tarih ve Bugün” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.

MONTAJ VE DENEME İSTASYONU İADE EDİLECEK

Nurgojin, Rusya’ya kiraya verilen Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ndeki Zenit uzay taşıyıcının fırlatıldığı füze atış rampası ile montaj ve deneme istasyonunun, Kazakistan’a ait Bayterek Holding'e iade edileceğini söyledi. Nurgojin konuşmasında, Bayterek adı verilen uzay istasyonuna Rusya Federasyonu tarafından orta sınıf “Feniks” roketlerinin temin edileceğini ifade etti.

Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayii Bakan Yardımcısı,  "Bayterek uzay istasyonundan uzay taşıyıcı füzesinin fırlatılması tahminen 2024 yılına planlanıyor. Projenin uygulanmasını daha erken bir tarihe alarak hızlandırabiliriz” diye konuştu.

KAZSAT-2 UYDUSUNUN ÖMRÜ 2013'TE BİTECEK

Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayisi Bakan Yardımcısı Marat Nurgojin, 31 Mart 2017 tarihinde  iletişim kesilip  6.5 saat sonra tekrar etkin hale getirilen “KazSat-2” haberleşme uydusuna dair de açıklamada bulundu.

Nurgojin, “KazSat-2” uydusunun yerine radar uydusu fırlatılması planlanıyor. Uyduların da belli bir ömürleri bulunmakta. 2023 yılında “KazSat-2” uydusunu değiştirmeliyiz. Ayrıca, uzaktan algılama amaçlı uydu görüntüleme sistemi mevcut. Gece ve gündüz her hava koşullarında çalışacak radar uydusunun fırlatılmasını planlıyoruz. Bizim hem sistemin geliştirilmesine, hem uydunun değiştirilmesine ilişkin planımız var. Uydunun maliyeti belli değil” diye konuştu.

KazSat-2. uydusu, 16 Temmuz 2011’de yörüngeye yerleştirilmişti.

Rusya Uzay Üssü'ndeki tesisleri Kazakistan'a iade ediyor

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