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Rusya vatandaşı olmak kolaylaşıyor

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya vatandaşlığı almak isteyenler için uygulanan prosedürleri basitleştirmek için çalışma başlattı.

İHA | 19.06.2018 - 16:31..
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Rusya İçişleri Bakanlığı, iç savaş yaşanan Ukrayna’da yaşayan birçok kişinin mağduriyeti başta olmak üzere birçok gerekçeyle vatandaşlık müracaatlarında prosedür yumuşamasına gitme kararı aldı.

MÜLTECİLERE KOLAYLIK

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da yaşanan iç savaş nedeniyle birçok insanın mağduriyeti söz konusu. Bu nedenle Rusya’da bulunan mülteciler de sorunlar yaşıyor. Onların Rusya vatandaşlığı müracaatlarında da zorluklar yaşayabiliyorlar.

DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI DA YARARLANABİLECEK

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından prosedürlerde yumuşamaya gitmeye karar verdik. Bununla ilgili hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Diğer taraftan başka ülke vatandaşları da Rusya vatandaşı olmak istiyor. Bu çalışmamız diğer ülke vatandaşlarının Rusya vatandaşı olmak istemesi durumunda onları da kapsayacak.” ifadelerini kullandı.

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