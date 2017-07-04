Rusya ve Çin Kuzey Kore krizi için el sıkıştı

Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşzamanlı olarak Kuzey Kore'nin füze çalışmalarının ve ABD ile Güney Kore'nin geniş çaplı askeri tatbikatlarının durması gerektiği konusunda anlaştılar.

HER İKİ TARAFTA MASAYA OTURMALI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye BM kararlarına uyma çağrısı yapılırken, krizin her iki tarafına da ön şart olmadan masaya oturması gerektiği belirtildi.

"ULUSLAR ARASI TOPLUMLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Açıklamada, Kuzey Kore'nin endişelerinin haklı olduğu ve saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, ABD'nin Güney Kore'ye kurduğu THAAD füzelerinin derhal kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Moskova ve Pekin yönetimi, Kuzey Kore krizinin çözümü için yapılacak girişimlere uluslararası toplumun destek göstermesi gerektiğini belirtti.