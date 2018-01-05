taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.932
USD
3,7465
EURO
4,5162
ALTIN
158,63
PETR
67,3800

Rusya ve Çin sınırında ‘Game of Thrones’ duvarı

Çin’in Rusya ile sınırındaki Heilongjiang eyaletindeki Khanka Gölü’nde 20 metre yüksekliğinde buz ve kardan bir duvar oluştu. Duvar ‘Game of Thrones’ dizisindeki devasa buz duvarına benzetildi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 14:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin ile Rusya sınırında ünlü ‘Game of Thrones' dizisinin Gece Kralı ve Ak Gezegenler ile Yedi Krallık arasındaki sınırı simgeleyen buzdan duvarı oluştu.

Rusya ve Çin sınırında ‘Game of Thrones’ duvarı - VİDEO

20 metrelik duvarın Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Khanka Gölü'nün doğusundaki buz kütlelerinin rüzgâr tarafından savrulmasıyla oluştuğu belirtildi.

Rusya ve Çin sınırında ‘Game of Thrones’ duvarı

GAME OF THRONES DUVARI

Bölgeye bu doğa olayını görmeye giden amatör bir fotoğrafçı Lee Lei "Duvar, Çin Seddi'nin buzdan hali gibi" ifadelerini kullandı.

​Bölge meteoroloji dairesi başkanı Xu Zhong, nadir görülen bu doğa olayının gölün yüzeyindeki su akıntılarının, güçlü rüzgâr ve düşük sıcaklıkla birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Focus dergisi de duvarı ‘Game of Thrones' dizisindeki duvara benzetti.

İlginizi Çekebilir
Mısır’da sıcak hava balonu kazası: 1 ölü 12 yaralı
Sıcak hava balonu kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı
Tarihi Tsukiji Balık Hali'nde 405 kilogramlık yılın ilk dev orkinosu, 36 milyon 500 bin yene (320 bin dolar) satıldı.
Trump kafa derisini aldırdı iddiası
ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitabında, Trump'ın kelleşmeyi engellemek için kafa derisini küçültme ameliyatı yaptırdığı iddia edildi.
Çin'den yetenekli yabancılara 10 yıllık vize
Çin, bilim adamları, girişimci ve teknoloji şirketi liderlerine 10 yıllık vize verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

221
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

42
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

38
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

189
Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

280
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

33
Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM