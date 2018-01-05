Rusya ve Çin sınırında ‘Game of Thrones’ duvarı

1 Vida: Mandzukic, Beşiktaş inanılmaz bir kulüp dedi Domagoj Vida, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce Mandzukic'le görüştüğünü ve yıldız futbolcunun Beşiktaş ile ilgili övgü dolu sözler sarf ettiğini söyledi.

2 Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55'i de kullanmaya başladı.

3 Mısır’da sıcak hava balonu kazası: 1 ölü 12 yaralı Sıcak hava balonu kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

4 Estetikte son trend: Hollywood yanağı Bu uygulamayla yanak içinden alınan yağlar sayesinde daha ince ve köşeli bir yüze sahip olabiliyorsunuz.

5 Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul için başsağlığı mesajı Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden usta oyuncu Münir Özkul için başsağlığı mesajı yayınladı.

6 Volkan Demirel'in Cenk açıklaması güldürdü Volkan Demirel'in "Cenk hep bir tek sana gol atamadım derdi" şeklindeki açıklaması basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.