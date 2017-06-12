Rusya ve Çin turizmde işbirliği konusunda anlaştı

Uluslararası “Kırmızı İstikamet” diyaloğu çerçevesinde Çin’in Zunyi kentinde Rusya’nın turizm birliği “Sınırsız Dünya” ve Zunyi Turizm Gelişim Komitesi arasında anlaşma imzalandı. Aynı zamanda yerel yönetim ve Ulyanovsk Oblastı yönetimi arasında da işbirliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

"İŞBİRLİĞİ SÜREKLİ GELİŞİYOR"

“Sınırsız Dünya” Başkanı Aleksandr Agamov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Çin ve Rusya’nın turizm sektöründeki işbirliği ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği sürekli olarak gelişiyor” dedi.

“Kırmızı İstikamet” projesi, Moskova-Ulyanovsk, Kazan, St. Petersburg üzerinden geçen 8 günlük bir tur. Proje, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlenmesini hedefliyor.