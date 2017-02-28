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Rusya ve Çin'den Suriye yaptırımına veto

Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esad rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM tasarısı veto edildi.

28.02.2017 - 23:12
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Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM)  raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını  ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen İngiltere, ABD ve Fransa,  Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karıştığı tespit edilenlere yaptırım  uygulanmasını isteyen tasarı hazırladı.

Aralık ayından bu yana süren müzakereler ve Rusya'yı ikna  çalışmalarının ardından Konsey'de oylanan karar tasarısını Rusya ve Çin veto  etti.

Tasarı için veto yetkisi olmayan Bolivya da olumsuz oy verirken diğer  üyelerden Etiyopya, Mısır ve Kazakistan çekimser oy kullandı. 9 ülke ise tasarı  lehinde oy kullandı.

RUSYA'DAN SURİYE İLE İLGİLİ 7. VETO

BMGK'da bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy  kullanması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto  yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Böylece Rusya, Suriye iç savaşının başından bu yana BMGK'da 7. kez  Suriye tasarısını veto etmiş oldu.

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkenin ortak sunucu olarak destek  verdiği tasarıda, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulması, bu  kişilere seyahat yasağı uygulanması, Suriye rejimine helikopter satışının  yasaklanması, kimyasal silah geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgisi belirlenen  10 kurumun kara listeye alınması öngörülüyordu.

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