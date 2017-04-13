Rusya ve Çin’in ticaret hacmi arttı

Çin Ana Gümrük İdaresi tarafından konuyla ilgili hazırlanan belgede, yılın ilk çeyreğinde iki ülkenin ticaret hacminin 9.66 milyar dolar seviyesinde tespit edildi.

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ

Çin’in Rusya’ya ihraç ettiği malların hacmi önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.4 oranında, Rusya’nın Çin’e ihraç ettiği malların hacmi ise yüzde 36.1 oranında arttı.

2016 yılında Rusya ile Çin arasındaki mal mübadelesi yüzde 2.2 artarak 69.525 milyar dolara ulaşmıştı. Çin’in Rusya’ya ihraç ettiği malların hacmi yıl içinde yüzde 7.3 oranında artarak 37.297 milyar dolara yükselmiş, Rusya’nın Çin’e ihraç ettiği ürünlerin hacmi ise yüzde 3.1 oranında düşerek 32.228 milyar dolara gerilemişti.