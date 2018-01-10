taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7965
EURO
4,5409
ALTIN
161,00
PETR
68,9900

Rusya ve İran bakanları nükleer program için buluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

AA | 10.01.2018 - 23:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Rusya ve İran Dışişleri bakanları bugün Moskova’da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, 2015’te İran ve P5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı görüştükleri belirtildi.

"DAHA YAKIN ÇALIŞMA YAPILMALI"

Zarif, görüşmede birçok ülkenin nükleer anlaşma konusunda yıkıcı bir politika izlediğini söyledi. Zarif, "Anlaşma tarafları, İran’ın nükleer programı ile ilgili ortak eylem planlarının gelecekte uygulamasını sağlamak için yakından çalışmalı" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya’ya yaptığı ziyaretin ardından Belçika’ya geçti.

İlginizi Çekebilir
İran savaş gemisi dalgakırana çarptı 6 kişi denize düştü
İran'a ait 'Demavend' adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'de bulunan dalgakırana çarptı.
Esad 2 günde 40 sivili öldürdü
Esad rejimi başkent Şam'da sivilleri öldürmeye devam ederken, son 2 günde 40 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Trump, Kuzey Kore ile iletişime açık
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a Kuzey Kore ile konuşmaya sıcak baktıklarını söyledi.
ABD 2017'de doğal afetlere 306 milyar dolar harcadı
ABD’de 2017 yılında meydana gelen doğal afetler, ülkede milyar dolarlık zarara neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

234
AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

392
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

174
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

183
Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

91
Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak

Fikret Orman: Hedefimiz Müslümanları Beşiktaşlı yapmak

135
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM