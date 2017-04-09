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Rusya ve İran'dan ortak açıklama

Rusya ve İran, 'artık her türlü saldırıya karşılık vereceğiz' şeklinde bir açıklama yaptı.

09.04.2017 - 15:43
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Reuters'ın haberine göre Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve İran'dan ortak açıklama

"HOŞGÖRÜLEBİLİR DEĞİL"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırgan hareketlerinin hoşgörülebilir olmadığı vurgulandı.

Rusya ve İran'dan ortak açıklama

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlarla ilgili tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Ruhani, ABD'nin Suriye'ye saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

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