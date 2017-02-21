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Rusya ve Türkiye arasında S-400 görüşmeleri

Rusya ile Türkiye'nin askeri alanda yeni bir işbirliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

21.02.2017 - 05:22
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Rus devlet teknoloji şirketi Rostech'in CEO'su Sergei Chemezov, Rusya ile Türkiye'nin S 400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, Dubai'de bir fuarda konuşan Chemezov, "Görüşmeler devam ediyor. Şu anda finansal konular tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

2007'den bu yana kullanımda olan S-400 füze ve hava savunma sistemleri, beşinci jenerasyon savaş uçakları da dahil olmak üzere tüm modern hava araçlarına müdahale edebilme kapasitesi taşıyor. S-400'ler aynı zamanda 250 mile kadar uzaklıktan atılan balistik ve kruz füzelerine karşı da savunma sağlıyor.

4 tip füze taşıyabilen S-400'ler, 400 km menzilli çok uzun mesafe füze, 250 km menzilli uzun mesafe füze, 120 km menzilli orta mesafe füze ve 40 km menzilli kısa menzilli füze taşıyabiliyor.

FİKRİ IŞIK "RUSYA İLE TEMASTAYIZ" DEMİŞTİ

S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili Rusya'yla görüşüldüğü daha önce Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından açıklanmıştı.

Işık, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu tek boyutlu sürdürülmüyor. Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz, bunun dışında bu konuda elinde sistem olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Rusya'nın şu andaki tavrı olumlu. Bu noktada ümit ederiz ki özellikle NATO üyesi ülkeler daha ciddi bir gayret gösterirler ve NATO'yla uyumlu bir füze savunma sistemimiz olur ama biz hiçbir zaman Rusya'nın bu teklifini de göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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