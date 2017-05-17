Rusya ve Türkiye arasındaki tüm yasaklar kalkıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların iptal etmesi için gereken bir dizi belgenin bu hafta içerisinde hazırlanacağını açıkladı.

"İŞLERİN YÜZDE 99'U TAMAMLANDI"

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in yaptığı açıklamada, "Tüm anlaşmaların bu hafta içerisinde kayda geçirileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar şu anda kağıt üzerine geçiriliyor. İşlerin neredeyse yüzde 99'u tamamlandı. Bazı biçimsel ayrımlar üzerinde çalışılıyor. Protokol imzalanır imzalanmaz kısıtlamaların iptali başlayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, 10 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye'ye hizmet, ürün, tekstil ve inşaat sektörlerinde uygulanan yaptırımların neredeyse hepsinin iptali konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye'den domates alımına ve Türk vatandaşlarına vize uygulanmasına yönelik kısıtlamalarınsa devam ettirileceği açıklanmıştı.