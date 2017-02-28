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Rusya ve Türkiye S-400 görüşmelerine devam ediyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin Türkiye ile S-400 sistemlerine ilişkin konuştu.

28.02.2017 - 16:54
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandır Fomin, Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Fomin, "Görüşmeler devam ediyor. Şu an için teslimat söz konusu değil. Teslimat ancak anlaşma sağlanırsa gerçekleşebilir ve şu an için böyle bir anlaşma yok" dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Roctec'in üst yöneticisi Sergey Çemezov da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lere ilgi duyduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

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