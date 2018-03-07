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Rusya ve Ukrayna arasındaki doğalgaz krizi büyüyor

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Rus enerji şirketi Gazprom’un dünya çapındaki varlıklarına el koyulması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

AA | 07.03.2018 - 22:36..
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Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'a ödemesi gereken borcuna karşılık Rus enerji şirketi Gazprom’un dünya çapındaki varlıklarına el koyulması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki doğalgaz krizi büyüyor

KRİZ GİDEREK BÜYÜYOR

Groysman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazprom’un Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararına uymaması halinde dünya çapındaki varlıklarına el koyulması olasılığıyla ilgili Adalet Bakanlığı’na Naftogaz ile eylemleri koordine etmesi talimatı verdim.” ifadelerini kullandı.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek Rus şirketinin Ukrayna şirketi Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

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