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Rusya yapay zeka ile donatılan uçağı tanıttı

Rusya, yapay zekanın da yer aldığı uçağını basında tanıttı.

İHA | 16.08.2018 - 14:46..
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Rusya, yapay zeka teknolojisi ile donatılan Tu-22MZM PSC bombardıman uçağının tanıtımını yaptı.

Rusya yapay zeka ile donatılan uçağı tanıttı

EN ÜST SEVİYEDE TASARLANDI

Rusya, yapay zeka teknolojisi ile donatılan Tu-22MZM PSC bombardıman uçağını Tataristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Kazan’da düzenlenen bir törenle basına tanıttı. Rus savunma sanayi üreticisi Tupolev tarafından üretilen Tu-22MZM PSC’nin tanıtımında Matkap Tu-22MZ bombardıman uçağının modernize edildiği, bunun sonucunda yapay zeka ile donatılmış ve aynı zamanda teknik ve donanım olarak üst seviyede bir uçak modelinin yapıldığı söylendi.

Rusya yapay zeka ile donatılan uçağı tanıttı

2021 YILINDA İLK PART TESLİM EDİLECEK

Uçakta radara yakalanmamayı sağlayan teknoloji yazılımları, füze gemilerinden fırlatılan roketleri imha edebilme ve kaçabilme, süpersonik uzun menzilli roket saldırıları yapabilme, hedef kitleme gibi birçok özelliğin olduğu belirtildi. Uçağın testlerinin tamamlanmasından sonra 2021 yılında Rus Hava Kuvvetlerine ilk partinin teslim edileceği belirtildi.

Rusya yapay zeka ile donatılan uçağı tanıttı


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