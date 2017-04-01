Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

Hakkari kırsalı ve İkiyakalar bölgesinde devam eden operasyonlarda 26 PKK'lı terörist öldürüldü

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş ve Milli Takım'da gösterdiği performansla önemli kulüplerin transfer listesine girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracatta mart ayında yüzde 19, son 12 ayda yüzde 2,4 artış var.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkati için Light It Up Blue (Mavi Işık Yak) kampanyası ülkemizde de uygulanıyor.

2 Nisan'da tüm dünyada otizm için mavi ışık yakılacak

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Mars'ın keşfi için Ay'a istasyon kurulacak

NASA, Mars'ın keşfi için Ay'ın yörüngesine mini bir istasyon inşa ederek bu tesisi bir 'pit-stop' gibi kullanmaya planlıyor.