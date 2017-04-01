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Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

Rusya'nın üzerinde çalıştığı dördüncü nesil nükleer denizaltısı için çalışmalar sürüyor.

01.04.2017 - 09:50
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Rusya'nın "Yasen" sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltısı Kazan suya indirildi. Severodvinsk şehrinde, 2009'da yapımına başlanan nükleer denizaltı, Rusya'nın deniz filosunu modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son yıllarda yürüttüğü projenin ikinci ürünü.

Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

2018'DE DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK

Önceki Rus denizaltılarına göre daha yüksek muharebe ve daha düşük gürültülü motor sistemine sahip Kazan, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 2018'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

13 BİN TON AĞIRLIĞINDA

Dördüncü nesil saldırı denizaltısı Kazan, 13 bin 800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda.

Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

SAATTE 31 DENİZ MİLİ HIZINA ULAŞABİLİYOR

520 metre derinliğe inebilen denizaltı, saate 31 deniz mili hıza ulaşabiliyor. 64 personelin görev yapacağı denizaltı, anti-gemi ve seyir füzesi taşıyabiliyor. Yasen sınıfı ilk denizaltı Severodvinsk, 2014'te hizmete alınmıştı. .

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