Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını suya indirdi

Rusya'nın "Yasen" sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltısı Kazan suya indirildi. Severodvinsk şehrinde, 2009'da yapımına başlanan nükleer denizaltı, Rusya'nın deniz filosunu modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son yıllarda yürüttüğü projenin ikinci ürünü.
2018'DE DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK
Önceki Rus denizaltılarına göre daha yüksek muharebe ve daha düşük gürültülü motor sistemine sahip Kazan, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 2018'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
13 BİN TON AĞIRLIĞINDA
Dördüncü nesil saldırı denizaltısı Kazan, 13 bin 800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda.
SAATTE 31 DENİZ MİLİ HIZINA ULAŞABİLİYOR
520 metre derinliğe inebilen denizaltı, saate 31 deniz mili hıza ulaşabiliyor. 64 personelin görev yapacağı denizaltı, anti-gemi ve seyir füzesi taşıyabiliyor. Yasen sınıfı ilk denizaltı Severodvinsk, 2014'te hizmete alınmıştı. .