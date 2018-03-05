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Rusya yeni tank geliştiriyor

Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, suda yüzebilen tekerlekli bir tanka geliştireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 02:52..
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Bumerang adlı tekerlekli zırhlı aracın platformunda yeni çalışmalar yaptıklarını elirten Krasovitskiy, en kısa zamanda aynı platformda yeni bir tank geliştirileceklerini söyledi.

Rusya yeni tank geliştiriyor

TANKSAVAR TOPUYLA DONATILACAK

Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, VPK'nın geliştirdiği ‘Bumerang' platformlu tekerlekli hafif tankın suda yüzebileceğini, 125 mm'lik Sprut-SDM tanksavar topuyla donatılacağını ve böylelikle dünyada benzerlerinin bulunmayacağını belirtti.

"BENZERSİZ BİR ÜRÜN OLACAK"

Tasarlanan tankın hafif olacağını da belirten Murahovskiy, "Aslına bakıldığında bu yeni nesil hafif ve yüzebilir bir tank. Bu arada dünyada hem temel bir tanktaki silahlara sahip olan, hem de yüzme özelliği bulunan araçların benzeri bulunmuyor. Bu benzersiz bir ürün olacak" diye konuştu.

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