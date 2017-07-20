Rusya yeni uçak gemisini 2025 yılında hizmete sokacak

Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuşan Borisov, 2025 yılında yeni uçak gemisini hizmete sokmayı planladıklarını belirtti.

'DİKEY İNİŞ VE KALKIŞ YAPABİLEN SAVAŞ JETLERİ ÜRETECEĞİZ'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın gemi üstü hava araçları üretmeyi düşündüğünü de kaydeden Borisov, bunun muhtemelen dikey iniş ve kalkış yapabilen savaş jetleri olacağının altını çizdi. Krılov Devlet Araştırma Enstitüsü'nün Rus donanması için tasarladığı 23000E Storm adlı yeni uçak gemisi, ilk kez önceki ay Moskova yakınlarındaki bir fuarda tanıtılmıştı.

"120 GÜN BOYUNCA YAKIT İKMALİ YAPMADAN İLERLEYEBİLİYOR"

330 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki 23000E, 80 ila 90 uçak taşıyabiliyor. Ayrıca gemi oldukça az yakıt tükettiğinden hiçbir limana uğramaya gerek duymadan 120 gün boyunca denizde gezinebiliyor. Uçak gemisinde 4 bin mürettebat görev yapabilecek. Rusya'nın tek uçak gemisi, 1985 yılında göreve başlayan Amiral Kuznetsov. Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına katılan Amiral Kuznetsov'un imkan ve kabiliyetleri, 23000E Storm'un çok gerisinde yer alıyor.