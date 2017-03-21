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Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rus Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’de YPG'yle yeni üs kuracağı yönündeki haberleri yalanladı.

21.03.2017 - 00:15
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suriye topraklarında yeni üs oluşturma planlarının olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ateşkes rejiminin ihlal edilmesini önlemek üzere Rusya Barış Merkezi'nin bir şubesi, Halep’teki Afrin yerleşim merkezinin yanında yerleştirildi.”

Dış basın kaynaklarında yer alan bazı haberlerde, bir YPG temsilcisi, Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında bir üs daha kurulacağını belirterek bu konuda Moskova ile terörizme karşı mücadele kapsamında pazar günü uzlaşmaya varıldığını, anlaşmanın YPG askerlerine eğitim vermeyi öngördüğünü söylemişti.

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