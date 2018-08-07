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Rusya Yunanistan'a nota verdi

Geçtiğimiz ay, Yunanistan'ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle 2 Rus diplomat sınır dışı edilerek, Yunanistan'a giriş yasağı konulmuştu. Rusya'dan karşılık geldi.

İHA | 07.08.2018 - 08:55..
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Geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan'a giden 2 Rus diplomat, Yunanistan’ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilerek, diplomatlara Yunanistan'a giriş yasağı konulmuştu.

BÜYÜKELÇİYE NOTA

Yunanistan ile Rusya arasında gerilime yol açan olaydan sonra Rusya, Yunanistan'a karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz Temmuz ayında 2 Rus diplomat Atina'nın düşmanca tavrıyla sınır dışı edilmiştir. Bunun üzerine Yunanistan’ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verilmiştir." denildi.

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