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Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'nın Moskova kentinde parklarda 1 Mayıs için etkinlikler düzenlendi. Binlerce kişi balonlarla yürüdü.

REUTERS | 01.05.2018 - 12:02..
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Moskova’da 1 Mayıs kutlamaları için binlerce kişi bir araya geldi. Kutlamalar çerçevesinde Kızıl Meydan’a doğru gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, Aziz Basil Katedrali ve Kremlin'in Spasskaya Kulesi önünde pankartlar ve balonlar taşıdı.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

ETKİNLİKLERLE KUTLADILAR

Türkiye'de yaşanan gerginliklerin aksine burada herkes yüzünde gülümsemeyle, eğlenceli etkinliklerle 1 Mayıs'ı kutladı.

Moskova'nın parkları 1 Mayıs Bahar ve Emek Bayramı ile birlikte yaz sezonunu açıyor. Ziyaretçiler piknik yapmak da dahil pek çok farklı açıdan yeşil alanların tadını çıkarabilecek.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

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