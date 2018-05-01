Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

Moskova’da 1 Mayıs kutlamaları için binlerce kişi bir araya geldi. Kutlamalar çerçevesinde Kızıl Meydan’a doğru gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, Aziz Basil Katedrali ve Kremlin'in Spasskaya Kulesi önünde pankartlar ve balonlar taşıdı.

ETKİNLİKLERLE KUTLADILAR

Türkiye'de yaşanan gerginliklerin aksine burada herkes yüzünde gülümsemeyle, eğlenceli etkinliklerle 1 Mayıs'ı kutladı.

Moskova'nın parkları 1 Mayıs Bahar ve Emek Bayramı ile birlikte yaz sezonunu açıyor. Ziyaretçiler piknik yapmak da dahil pek çok farklı açıdan yeşil alanların tadını çıkarabilecek.