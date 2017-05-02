Rusya’da 1 Mayıs kutlamalarına rekor katılım

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da birçok gösteri yapıldı. Rus halkı ellerinde balon, pankart ve çiçeklerle yürüyüş yaptı.

2,6 MİLYON KİŞİ KATILDI

Rusya İçişleri Bakanlığı basın servisinden katılımla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 2,6 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları İZLE

ST PETERSBURG'DA TARTIŞMALAR YAŞANDI

Moskova'da herhangi bir protesto veya şiddet olayı yaşanmazken, St Petersburg'da bazı olaylar yaşandı.

OLAYLAR FAZLA BÜYÜMEDİ

1 Mayıs yürüyüşünü engellemek isteyen bir grup ufak çapta bir tartışmaya neden oldu. Olaylar fazla büyümeden engellendi.

56 BİN POLİS GÖREV ALDI

56 Bin polisin görev aldığı kutlamalar için ise, "Geçit törenleri sırasında ciddi olaylar tespit edilmedi. Polis, Rusya’nın büyük şehirlerinde süren konserlerde ve etkinliklerde asayişi korumaya devam ediyor." ifadelerine de yer verildi.