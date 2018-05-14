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Rusya'da 289 ev sular altında kaldı

Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nin Ust-Mayskyi bölgesindeki buzulların erimesi sonucu 289 ev sular altında kaldı.

İHA | 14.05.2018 - 03:40..
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Buzulların erimesi sonrası taşan Aldan nehri Ust-Mayskyi'de bulunan Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy köylerindeki 289 evi sular altında bıraktı.

Rusya'da 289 ev sular altında kaldı


CAN KAYBI YAŞANMADI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre sel sularından 734 insan tahliye edildi. Bakanlığın bölgesel idaresi yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, sel sularının diğer bölgeleri etkilememesi için önem almaya devam ettiğini bildirdi.

Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel Yönetim Merkezi Şefi Pavel Garin, basına yaptığı açıklamada "Ust-Mayskiy bölgesindeki Eldikan, Kuptsiy ve Ekantsiy köylerini su bastı. Su basan yerde 289 ev yer alıyor. Suyun seviyesi yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 289 ev sular altında kaldı

Rusya'da 289 ev sular altında kaldı


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