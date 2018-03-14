taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8702
EURO
4,8026
ALTIN
165,18
PETR
64,6200

Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'da yapılan DEAŞ operasyonunda 60 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 03:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye ve Irak'da DEAŞ yanlılarının transfer edileceği bilgisi üzerine harekete geçen Rusya Federal Güvenlik Servisi, 60 kişiyi gözaltına aldı.

Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı

3 LABORATUVAR TESPİT EDİLDİ

Yasadışı yollarla göçmen olarak Suriye ve Irak'a DEAŞ militanlarının gönderildiğini saptayan FSB ve Rusya İçişleri Bakanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, sahte belgelerin üretildiği 3 laboratuvar tespit edildi.

Baskında çok sayıda sınır geçiş damgası ile mühürler, göçmen kartı formları, yabancı ülkelere ait pasaportların orijinal ve kopyaları ele geçirildi.

60 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 60 yabancı gözaltına alındı. Ayrıca organizatörlerin terör elebaşlarıyla bağlantısı doğrulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yemen'de askerler Husilerin elindeki bazı köyleri aldı
Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan sınırındaki Saada ilinde bazı köyler ile askeri noktaların kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Atatürk Manastır Askeri idadisinde anıldı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 119. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı
Minnesota'da geçen yılın ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenledikleri için mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi
ABD'nin Körfez Krizi çıkarttırdığı BAE, yeni talimat ile gözünü AFrin'deki operasyona dikti. Türkiye hakkında yaptığı iftira dolu açıklamalara, "BAE'nin Türkiye ile çatışacak gücü yok" cevabı verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

48
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

11
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

17
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

6
Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

7
Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

3
ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM