Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı

Suriye ve Irak'da DEAŞ yanlılarının transfer edileceği bilgisi üzerine harekete geçen Rusya Federal Güvenlik Servisi, 60 kişiyi gözaltına aldı.
3 LABORATUVAR TESPİT EDİLDİ
Yasadışı yollarla göçmen olarak Suriye ve Irak'a DEAŞ militanlarının gönderildiğini saptayan FSB ve Rusya İçişleri Bakanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, sahte belgelerin üretildiği 3 laboratuvar tespit edildi.
Baskında çok sayıda sınır geçiş damgası ile mühürler, göçmen kartı formları, yabancı ülkelere ait pasaportların orijinal ve kopyaları ele geçirildi.
60 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda 60 yabancı gözaltına alındı. Ayrıca organizatörlerin terör elebaşlarıyla bağlantısı doğrulandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.