Rusya'da 60 DEAŞ militanı yakalandı

Suriye ve Irak'da DEAŞ yanlılarının transfer edileceği bilgisi üzerine harekete geçen Rusya Federal Güvenlik Servisi, 60 kişiyi gözaltına aldı.

3 LABORATUVAR TESPİT EDİLDİ

Yasadışı yollarla göçmen olarak Suriye ve Irak'a DEAŞ militanlarının gönderildiğini saptayan FSB ve Rusya İçişleri Bakanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, sahte belgelerin üretildiği 3 laboratuvar tespit edildi.

Baskında çok sayıda sınır geçiş damgası ile mühürler, göçmen kartı formları, yabancı ülkelere ait pasaportların orijinal ve kopyaları ele geçirildi.

60 KİŞİ YAKALANDI