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Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı.

12.06.2017 - 21:22
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Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Ülkede muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın çağrısı üzerine birçok şehirde "yolsuzluk karşıtı" gösteri düzenlendi.
Navalnıy, Moskova'da düzenlenen protesto öncesinde evinin önünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı haberi

PROTESTOCULAR MÜDAHALE EDİLDİ

Moskova'nın merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesine izin vermedi.
Polis, Tverskaya Caddesi'nde toplanan ve hükümet aleyhinde slogan atan protestoculara müdahale etti.

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

10 BİNE YAKIN KATILIM VAR

Rusya İçişleri Bakanlığına göre, Moskova'da 150, St. Petersburg'da ise 500 kişi gözaltına alındı, iki şehirde de yaklaşık 4'er bin kişi gösterilere katıldı.

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

"GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI AÇIKLANANDAN FAZLA"

Muhalif kaynaklar ise gözaltı ve katılımcı sayısının çok daha fazla olduğunu savundu. Gösterilere katılanların çoğunun okul çağında ve 20'li yaşlarda gençler olması dikkati çekti.

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Başkentte Navalnıy'ın çağrısı üzerine 26 Mart'ta gerçekleştirilen protestolarda 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri, hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması çağrısında bulunmuştu.

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı

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