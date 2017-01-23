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Rusya'da alkol yasağı 21 yaşa çekiliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, 2025 yılına kadar Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesi kapsamında alkol satış yaşını 18'de 21'e çekecek.

23.01.2017 - 11:00
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rusya

Şu anda Rusya'da 18 yaşından küçüklere alkol satışı yapılmıyor, Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesi dahilinde yasal limitin 21'e yükseltilmesi öngörüldü.

SİGARAYA DA YASAK GELİYOR

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı strateji çerçevesinde sigarayla mücadeleye yönelik kısıtlayıcı önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bunun için internet üzerinden alkol ve sigara satışının yasaklanması teklif ediliyor.

Stratejinin başlıca hedeflerinden birisi kalp, damar, onkolojik, kronik akciğer ve şeker hastalığı sebebiyle ölüm oranını yüzde 25 oranında azaltmak olarak açıklanıyor.

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