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Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü

Ayakkabı ithal eden bir depoda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Fabrikada çalışan Çin ve Tacikistan vatandaşı 10 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 04.01.2018 - 16:43..
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Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu hayatını kaybedenlerin, depoda çalışanlar olduğu bildirildi.

Rusya'da depoda yangın: 10 ölü İZLE

Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü

DUMANLAR 2 BİN METRELİK ALANI KAPLADI

Yükselen dumanlar 2 bin metrekarelik bir alanı kapladı. Rusya Federasyonu Novosibirsk bölgesindeki Acil Durumlar Bakanlıklarının açıklamasına göre, yangın ayakkabı ithal eden bir depoda başladı. Depolarda ayakkabı üretimi için hazır bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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