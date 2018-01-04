Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü

Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu hayatını kaybedenlerin, depoda çalışanlar olduğu bildirildi.

Rusya'da depoda yangın: 10 ölü İZLE



DUMANLAR 2 BİN METRELİK ALANI KAPLADI

Yükselen dumanlar 2 bin metrekarelik bir alanı kapladı. Rusya Federasyonu Novosibirsk bölgesindeki Acil Durumlar Bakanlıklarının açıklamasına göre, yangın ayakkabı ithal eden bir depoda başladı. Depolarda ayakkabı üretimi için hazır bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.