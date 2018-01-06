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Rusya'da Ayna Hamzatova'nın başkanlık adaylığı reddedildi

Rusya'da gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Ayna Hamzatova'nın, adaylığı kabul edilmedi.

İHA | 06.01.2018 - 15:35..
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Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin baş müftüsünün eşi ve "İslam" dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova’nın Rusya başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğunu açıklamıştı.

ADAYLIĞININ KABUL EDİLMEME SEBEBİ 'PROSEDÜR'

Ancak Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Hamzatova’nın adaylığını kabul etmedi. Adaylığının kabul edilmeme sebebinin ise bazı prosedürlerin doğru yapılmadığı belirtildi.

Hamzatova’nın, kendisinin ve eşinin mali durumunu yansıtan belgeler de dahil olmak üzere gerekli bazı belgeleri komisyona sunmadığı sebep gösterildi.

Rusya'da Ayna Hamzatova'nın başkanlık adaylığı reddedildi

RUSYA'DA SEÇİME DOĞRU...

30 Aralık’ta 542 üyeli bir girişim grubu, Dağıstan baş müftüsünün eşi olan 46 yaşındaki Ayna Hamzatova’nın Rusya başkanlık seçimlerine aday olmasını desteklemişti.

Rusya’da seçim öncesi kampanya 17 Aralık’ta başladı. Rusya Başkanlık seçiminin 18 Mart 2018’de yapılması planlanıyor.

Rusya'da Ayna Hamzatova'nın başkanlık adaylığı reddedildi

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