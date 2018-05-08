Rusya'da Başbakanlık koltuğu yeniden Medvedev'in

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin'in dördüncü döneminde devlet başkanı olarak seçilmesinden sonra başbakan Dmitriy Medvedev dün temsili olarak istifa etmişti.

Putin'in yeni dönemde de meclise Başbakan önerisinde sunduğu Medvedev bugün parlamentoda yapılan seçimlerde yeniden Başbakan olarak seçildi.

YÜZDE 83 İLE YENİDEN BAŞBAKAN

Başbakanını seçmek için toplanan mecliste oylama yapıldı. 430 vekilin oy verdiği seçimde oylamada 374 kişi olumlu yönde oy kullanırken 56 kişi de ret oyu kullandı.

Medvedev mecliste yapılan oylamanın yüzde 83'ünü almayı başarırken, yeni dönemde de ülkesinin başbakanı olma hakkını elde etti.