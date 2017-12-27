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Rusya'da fabrikada silahlı çatışma: 1 ölü

Moskova'nın güneydoğusunda bir fabrikada kimliği belirlenemeyen kişi ateş açtı. 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası rehineler bulunuyor.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 11:04..
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Moskova'da bir fabrikada silahlı bir adam fabrikaya baskın düzenledi. Etrafa ateş açmaya başlayan adam, 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

MÜLK ANLAŞMAZLIĞINDAN KAVGA ÇIKTI

Ria Novosti'de yer alan habere, kavganın şirketler arası mülk anlaşmazlığından dolayı çıktığı belirtildi. Saldırgan fabrikada birkaç kişiyi rehin aldı.

SALDIRGANIN TESLİM OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganın teslim olması için çalışmalarını sürdürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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