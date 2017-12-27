Rusya'da fabrikada silahlı çatışma: 1 ölü

1 Japon Bakan Kono: Elçiliğimizi Kudüs'e taşımayız Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filsitin ve İsrail'deki temaslarından sonra gittiği Ürdün'de Kudüs konusuna değinerek, elçiliği Kudüs'e taşımayacaklarını söyledi.

2 ATM dolandırıcılarına siber polisten suçüstü Konya'da, ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren şüpheliler suçüstü yakalandı.

3 Mehmetçik'in et ihtiyacını ESK karşılayacak 2018 yılından itibaren askerlerin 40 bin tonu bulan et ihtiyacının Et ve Süt Kurumu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

4 Sanayinin 2016'da üretimden satışları 1 trilyon lirayı geçti Türkiye genelinde sanayinin üretimden yapılan satışları 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışla 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liraya yükseldi.

5 William-Kate çifti ile Elizabeth'in araları açıldı Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada yeni gelin Meghan dahil herkesin fotoğrafı vardı, ancak iki kişi hariç.

6 Dolgu alanı üstündeki Rize'de büyük tehlike Rize'de yıllar önce 350 bin metrekarelik alan deniz dolgusu yapılarak 70 bin kişinin yaşadığı bir bölge haline getirilmişti. Ancak binalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.