Rusya'da fabrikada silahlı çatışma: 1 ölü

Moskova'da bir fabrikada silahlı bir adam fabrikaya baskın düzenledi. Etrafa ateş açmaya başlayan adam, 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
MÜLK ANLAŞMAZLIĞINDAN KAVGA ÇIKTI
Ria Novosti'de yer alan habere, kavganın şirketler arası mülk anlaşmazlığından dolayı çıktığı belirtildi. Saldırgan fabrikada birkaç kişiyi rehin aldı.
SALDIRGANIN TESLİM OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganın teslim olması için çalışmalarını sürdürüyor.
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