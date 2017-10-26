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Rusya'da bir kedi arabanın süspansiyonuna sıkıştı

Rusya'nın Sahalin adasında iş gezisine giden bir adam, süspansiyonuna sıkışan kediyi kurtarmak için uğraştı.

26.10.2017 - 09:26
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Rusya'nın Sahalin adasında yaşayan 32 yaşındaki motorcu Vitaliy Bouranin, iş gezisi için cip aracını alarak yola koyuldu. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Rusya'da bir kedi arabanın süspansiyonuna sıkıştı

Benzin almak için istasyona giren adam, araçtan inince kedi sesi duydu ve bir kedinin aracın süspansiyonuna sıkıştığını gördü.

Rusya'da bir kedi arabanın süspansiyonuna sıkıştı VİDEO

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KEDİYİ KURTARDI

Kedinin orada sıkıştığını gören adam, kediye yardım etmek istedi. Kedinin girdiği demiri gevşeten adam, uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtardı.

Rusya'da bir kedi arabanın süspansiyonuna sıkıştı

Rusya'da bir kedi arabanın süspansiyonuna sıkıştı

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