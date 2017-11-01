Rusya'da bir şirket aleve dayanıklı elbise üretti

Rusya'da kıyafet üreten bir firma, yeni üretimiyle herkesi şaşırttı. Ürettikleri yeni kıyafet; mayına ve bombanın yarattığı etkilere de oldukça dayanıklı.

ELBİSEYİ KADIN DUBLÖR TANITTI

Karbon fiber kumaşla üretilen elbise; kinetik tehlikelere ve ateşe 15 saniye boyunca dayanabiliyor. Şirketin hedefi ise bu süreyi 30 saniyeye çıkartmak.

KADIN DUBLÖRLE TANITTILAR

Ayrıca şirket; ürettikleri yeni kıyafeti ise kadın dublörle tanıttı. Viktoria Kolesnikova adındaki kadın dublör korkusuzca mayınların arasından geçti.

Korkusuz kadın dublör zırhlı kıyafeti tanıttı VİDEO

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Tanıtım sonrası açıklama yapan Kolesnikova, "Ateşin arasında olmak inanılmaz bir duygu. Gerçekten çok güzel." şeklinde bir açıklama yaptı.