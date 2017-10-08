Rusya'da bomba ihbarı 126 bin kişiyi tahliye ettirdi

Acil servis kurumlarından Sputnik’e konuşan bir kaynak, kimliği bilinmeyen kişilerce Rusya genelinde 310’dan fazla bina için telefonla yapılan patlayıcı madde ihbarlarının ardından dün Moskova dâhil Rusya’nın 18 kentinde 130 bine yakın kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

126 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kurum yetkilisi, “Moskova’da 130 bina dâhil olmak üzere kamusal alanlara ait 316 tesiste patlama tehlikesi olduğuna dair ihbarlar geldi. Toplam olarak 126 binin üzerinde kişi tahliye edildi” diye konuştu.

Rusya’da 11 Eylül’de başlayan ‘telefon terörü’ hala devam ediyor. Acil servis yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre bu süre içinde asılsız bomba ihbarları nedeniyle Rusya’nın 140 kentinde 900 binin üzerinde kişi tahliye edildi, patlayıcı madde olduğu şüphelenilen 2.200 tesiste inceleme yapıldı. İncelenen tesislerin hiç birinde patlama tehlikesi doğrulanamadı.

MADDİ ZARAR DA BÜYÜK

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya’da farklı tesislerde patlayıcı madde bulunduğuna dair asılsız ihbarların 4 Rusya vatandaşı tarafından yurtdışından yapıldığını, ihbarcılara Rusya’dan yardım eden kişilerin olduğunu açıklamıştı.

FSB Başkanı ayrıca Rusya’da asılsız ihbarların yol açtığı zararın 300 milyon rubleyi (5 milyon doları) aştığını belirtmişti.