Rusya'da çimlere park eden sürücüye 5 bin dolar ceza

Rusya'da Yüksek Mahkeme, Moskova’da bir park bölgesindeki yeşil alanda çimlerin üzerine park eden bir araç için yerel yönetimin kestiği 300 bin ruble (5 bin dolar ya da yaklaşık 19 bin 350 lira) para cezasını federal yasalara uygun bularak onayladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA 5 BİN RUBLE CEZA KESİLMİŞTİ

Geçen yılın eylül ayında bir şirkete kayıtlı aracın yasak bölgede çimlerin üzerine park edilmesi yüzünden resmi makamlar araç sahibi şirkete 300 bin ruble, sürücüsüne de ayrıca 5 bin ruble para cezası yazmıştı.

Yüksek Mahkeme’nin daha önce bazı taşra şehirlerinde kesilen benzer cezaları iptal etmesine dayanan araç sahibi şirket, mahkemeye başvurmuştu. Ancak bu kez mahkeme kendi içtihadını değiştirerek para cezasını onayladı.