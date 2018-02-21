Rusya'da Doğu Guta için toplanma çağrısı

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

"TÜM KAYGILAR İÇİN TOPLANILMALI"

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğunu ifade etti.