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Rusya'da Doğu Guta için toplanma çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu.

AA | 21.02.2018 - 23:07..
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Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Rusya'da Doğu Guta için toplanma çağrısı

"TÜM KAYGILAR İÇİN TOPLANILMALI"

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

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