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Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı

Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 100 0’i aşkın alıntı yer alıyor.,

07.02.2017 - 17:59
  1. Haberler
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Baykal Gölü kıyısında, Rusya’dan ve dünyadan birçok ziyaretçiyi bir araya getiren dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 1000’i aşkın alıntı yer alıyor.

KIŞIN TAMAMEN DONUYOR

Dünyanın en derin gölü Baykal, kış aylarında tamamen donmasıyla da biliyor. Kütüphane, üzerinde alıntılar olan labirent şeklinde duvarlardan oluşuyor.

Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı

FARKLI DİLLERDEN ALINTILAR YER ALIYOR

Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi dünyanın birçok yerinden okurun kütüphanede yer almasını dilediği alıntılardan oluşuyor. Kütüphanenin duvarlarında İngilizce, Rusça, Çince ve Korece gibi birçok dilden kitaplardan alıntılar bulunuyor.

Rusya’daki buzdan kütüphanenin Nisan ayında buzlar eriyene kadar ziyaret edilebilmesi planlanıyor.

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