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Rusya'da engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu

Moskova'da engelli bir genç ile ayının dostluğu görülmeye değer.

RUPTLY | 01.02.2018 - 16:11..
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Tabiatı gereği vahşi olduğu düşünülen ve insanların genelde uzak durmaya çalıştığı ayılar, aslında zararsız olabilirler.

Rusya'da engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ İTİYOR

Rusya'nın başkenti Moskova'da insanların aslında ayılardan korkmaması gerektiğini gösteren bir görüntü ortaya çıktı. Engelli bir gencin tekerlekli sandalyesini iten ayı, sosyal medyada günün en çok konuşulanı oldu.

Engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu İZLE

Rusya'da engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu

AYI YARDIM EDİYOR

Sirkte çalışan Oleg Aleksandrov, 18 metreden yere düşünce ayaklarını kırmış ve daha sonra kendisini ayı yetiştiriciliğine adamıştı. Şimdi ise 3 aylıkken aldığı ayı, kendisine yardım ediyor.

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