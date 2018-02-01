Rusya'da engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu

Tabiatı gereği vahşi olduğu düşünülen ve insanların genelde uzak durmaya çalıştığı ayılar, aslında zararsız olabilirler.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ İTİYOR

Rusya'nın başkenti Moskova'da insanların aslında ayılardan korkmaması gerektiğini gösteren bir görüntü ortaya çıktı. Engelli bir gencin tekerlekli sandalyesini iten ayı, sosyal medyada günün en çok konuşulanı oldu.

Engelli genç ile ayının muhteşem dostluğu İZLE



AYI YARDIM EDİYOR

Sirkte çalışan Oleg Aleksandrov, 18 metreden yere düşünce ayaklarını kırmış ve daha sonra kendisini ayı yetiştiriciliğine adamıştı. Şimdi ise 3 aylıkken aldığı ayı, kendisine yardım ediyor.