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Rusya'da gökten altın yağdı

Rusya'da, bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu 200 kadar altın ve gümüş külçesinin piste döküldüğü belirtildi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 16:17..
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Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutsk kentinden kalkan Antonov 12 tipi bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu, en az 3 tonu altın olmak üzere, yaklaşık 9.3 ton yük taşıyan uçaktaki materyaller kalkıştan sonra piste saçıldı.

Rusya'da gökten altın yağdı

PİSTE DÖKÜLDÜ

Her biri 20 kilo ağırlığındaki 200 kadar altın ve gümüş külçesi piste döküldü. Külçelerin tamamının yoğun güvenlik önlemleri altında toplandığı açıklandı.

Rusya'da gökten altın yağdı

Olay sonrası pistte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, saçılan külçelerin tamamının bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Şirket düşen külçelerin altın ve gümüş alaşımı olduğunu açıkladı.

Rusya'da gökten altın yağdı

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