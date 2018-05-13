Rusya'da internet yasakları protesto edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaklaşık bin 500 kişi, internete uygulanan kısıtlamalar ve anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanması nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

OLAYSIZ BİTTİ

Rusya’nın muhalif figürlerinden, bir dönem başbakanlık görevini de yürütmüş Halkın Özgürlüğü Partisi Lideri Mihail Kasyanov tarafından organize edilen, sivil toplum ile insan hakları örgütlerinin de katıldığı eylem, olaysız son buldu.

TELEGRAM YASAĞI

Rusya'da kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile paylaşmadığı gerekçesiyle dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram geçen ay yasaklanmıştı. Telegram'ın yasaklanması dolayısıyla Rusya genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.