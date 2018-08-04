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Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü

Rusya'da işçileri taşıyan helikopter düştü. Kaza sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 09:07..
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Rusya'da işçileri taşıyan helikopter düştü. Kaza sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

3'Ü MÜRETTEBAT 18 ÖLÜ

TASS Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı.

Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı. Ölenlerden 3 kişinin mürettebat olduğu bildirildi.

Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü

PİLOT HATASI VEYA TEKNİK ARIZA

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

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