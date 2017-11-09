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Rusya’da helikopter kayboldu

Komi Cumhuriyeti'nde 10 kişiyi taşıyan bir Mi-8 helikopteriyle bağlantı kesildi.

09.11.2017 - 17:54
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Rusya Federasyonu içinde yer alan Komi Cumhuriyeti'nde, 10 kişiyi taşıyan bir Mi-8 helikopteriyle iniş esnasında bağlantı kesildi ve daha sonra helikopterden haber alınamadı.

Interfax’a konuşan bir acil durum görevlisi , “Mi-8 helikopterinin mürettebatı, motor arızası yaşadıklarını ve Kedva yerleşim bölgesinde Ukhta'dan 70 km'lik uzaklıkta acil iniş yapmak istediklerini bildirdi, ancak mürettebatla olan bağlantı aniden kesildi.” dedi.

10 KİŞİ VARDI

Helikopterde 10 kişi olduğu biliniyor. Kurtarma ekipleri helikopterin iniş yapmak istediği yere yönlendirildi.

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