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Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi

Rusya'nın birçok kentinde hükümeti protesto eden göstericilere polis müdahale etti.

AA | 05.05.2018 - 21:30..
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Rusya genelinde düzenlenen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet karşıtı gösterilerde, onlarca kişi gözaltına alındı.

Ülkenin çok sayıda kentinde binlerce kişi, mart ayında düzenlenen seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenecek “resmen göreve başlama töreni” öncesinde gösteriler düzenlendi.

Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi

PUTİN ALEYHİNDE SLOGANLAR ATILDI

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, Putin ve Rus hükümeti aleyhinde slogan attı.

Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi

Navalnıy, gösterilerin yoğunlaştığı başkent Moskova’da düzenlenen gösterilere katıldıktan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınırken, Putin taraftarları ile protestocular arasında da arbede çıktı.

Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi

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