taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.296
USD
3,7810
EURO
4,0812
ALTIN
146,94
PETR
55,4100

Rusya'da inşaat sektörü geriledi

RASK'ın yaptığı araştırmalara göre, Rusya'da faaliyet gösteren 5 bin 500 şirketin 149’u iflas aşamasında olduğu belirlendi.

01.02.2017 - 08:51
  1. Haberler
  2. Emlak

r

Kommersant gazetesi, geçen yıl Rusya’da tüketici talebindeki daralma ve kredi bulma güçlüğü nedeniyle inşaat piyasasının olumsuz etkilendiğini yazdı.

5 BİN ŞİRKET İFLAS AŞAMASINDA

İnşaat İşleri Derecelendirme Kuruluşu (RASK)’ın verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren 5 bin 500 şirketin 149’u iflas aşamasında. Bu şirketlerin tamamlayamadığı işlerin toplam büyüklüğü 4,5 milyon metrekare.

İflas eden şirket sayısının en çok olduğu şehir Moskova (11). Başkenti Moskova (9) ve Tümen oblastları (9) takip ediyor. Habere göre,iİflas sürecine giren inşaat şirketlerinin toplam içindeki payı iki kat artarak yüzde 1,8 oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

518
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

298
Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

3
Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

48
Brezilya'da eski koca dehşeti

Brezilya'da eski koca dehşeti

9
BM isim vermeden Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi

BM isim vermeden Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi

2
Diyarbakır'da kayyumun kar yağışlarına karşı hizmetleri

Diyarbakır'da kayyumun kar yağışlarına karşı hizmetleri

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM