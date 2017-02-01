Rusya'da inşaat sektörü geriledi

Kommersant gazetesi, geçen yıl Rusya’da tüketici talebindeki daralma ve kredi bulma güçlüğü nedeniyle inşaat piyasasının olumsuz etkilendiğini yazdı.

5 BİN ŞİRKET İFLAS AŞAMASINDA

İnşaat İşleri Derecelendirme Kuruluşu (RASK)’ın verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren 5 bin 500 şirketin 149’u iflas aşamasında. Bu şirketlerin tamamlayamadığı işlerin toplam büyüklüğü 4,5 milyon metrekare.

İflas eden şirket sayısının en çok olduğu şehir Moskova (11). Başkenti Moskova (9) ve Tümen oblastları (9) takip ediyor. Habere göre,iİflas sürecine giren inşaat şirketlerinin toplam içindeki payı iki kat artarak yüzde 1,8 oldu.