Rusya’da köprü çöktü: 1’i çocuk 2 kişi öldü

1 Amerikalılar en çok savaşa girmekten korkuyor ABD’de yapılan araştırmaya göre, Amerikalılar en çok siber terörizm ve yeni bir dünya savaşının çıkmasından korkuyor.

2 Merkel, Suriye zirvesi için İstanbul'da Almanya Şansölyesi Merkel, dörtlü Suriye zirvesine katılmak için geldi.

3 Sinead O'Connor'un sesinden ezan Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olur olmaz ezan okudu.

4 CHP: 29 Ekim'de öğrencilere ücretsiz Nutuk dağıtılsın CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak liselerde dağıtılması için kanun teklifi verdi.

5 Amerika’nın gizlenen ilk metrosu: Yer altında neler oldu? Büyük şehirlerin hemen hemen hepsinde trafik sorununa çözüm arandığı dönemler elbette oldu. New York bu krizi dünyanın en geniş metro ağıyla çözdü. Peki 'ilk metro' hikayesi doğruyu mu söylüyordu?

6 Eski eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi Bursa'da, 19. yüzyılda inşa edilen Ahşap Han'da yapılan eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşya mezatı, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.