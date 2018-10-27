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Rusya’da köprü çöktü: 1’i çocuk 2 kişi öldü

Rusya’nın Viladivostok şehrinde 35 ton yük taşıyan tır, köprünün çökmesine neden oldu.

İHA | 27.10.2018 - 12:32..
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Rusya’nın Viladivostok şehrinde köprünün üstünden geçen tırın ağır yüklü olması nedeniyle köprü çöktü. Tırın arasındaki otomobil tırla köprünün ayrılan kısmına sıkışınca 2 araç içindeki 1’i çocuk 2 kişi ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yaşanan feci olayda 35 ton patates taşıyan tır, bir köprünün üzerinden geçtiği sırada köprü çöktü.

Rusya’da köprü çöktü: 1’i çocuk 2 kişi öldü

Rusya’da köprü çöktü ViDEO

TIR 35 TONLA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Tırın arkasında bulunan otomobilin içerisinde 2 yetişkin 1 çocuk bulunuyordu. 20 ton taşıyabilen köprünün 35 ton yükle geçen tırın geçişi sırasında ağırlığa dayanamayınca köprü çöktü.

Köprünün çökmesiyle birlikte tırın arkasındaki otomobil tır ile köprünün çöktüğü kısım arasında kaldı. Dehşet veren görüntülerin ortaya çıktığı kazaya ilk müdahale Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapıldı.

Rusya’da köprü çöktü: 1’i çocuk 2 kişi öldü

EZİLERREK FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜLER

Köprünün çökmesiyle tır ile köprünün ayrıldığı noktada sıkışan aracın içerisinde bulunan 23 yaşındaki bir kadın ve 3 buçuk yaşındaki kız çocuğu, aracın içerisinde ezilerek feci şekilde can verdi. Direksiyon başındaki sürücü ise ağır yaralı şekilde kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. Kazanın ardından çekilen görüntülerde ise otomobilin kornasının takılı kaldığı görüldü.

Rusya’da köprü çöktü: 1’i çocuk 2 kişi öldü

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