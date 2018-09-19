Rusya'da Mig-31 savaş uçağı düştü

Uçak düşme haberleri ile gündeme gelen Rusya yine aynı türden bir haber ile karşı karşıya. Rusya'nın en etkili savaş silahlarından biri olan Mig-31 avcı jetlerinden biri, Nijniy Novgorod'da yere düştü. Uçağın pilotu kazadan hemen önce uçaktan kurtulmayı başarırken savaş jeti yere çakılarak parçalandı.

KALKIŞTAN SONRA YANGIN

Rusya Savunma Bakanlığı; pilotların uçuş eğitimi yaptığını ve uçakta meydana gelen teknik bir arızadan dolayı yanarak irtifa kaybettiğini belirtti. Uçakta bulunan eğitmen ve bir stajyer sağ olarak kurtarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uçağın düştüğü bölgede ise zararın olmadığı belirlendi. Ayrıca olay yerine gelen ekipler, düşüşle ilgili ayrıntılı bir inceleme başlattı.