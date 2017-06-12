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Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı

Muhalif lider ve avukat olan Alexei Navalny, yolsuzlukları protesto etmek için halkı sokaklara davet etti.

12.06.2017 - 12:36
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Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny, halkı yolsuzluğa karşı protesto yapmaya Moskova'nın merkezindeki Tverskaya Caddesi'ne çağırdı.

Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı

"DEĞİŞİKLİK İSTİYORUM"

Navalny çağrıyı yaparken, "Değişiklik istiyorum. Modern demokratik bir devlette yaşamak istiyorum ve vergilerimizin yollara, okullara ve hastanelere dönüşmesini, yatlara, saraylara ve üzüm bağlarına değil" dedi.

50- 60 BİN KİŞİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Muhalif liderin bu çağrısıyla 50 veya 60 bin kişinin Tverskaya Caddesi'nde toplanması bekleniyor.

Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı

İZİNSİZ GÖSTERİLERE MÜDAHALE EDİLECEK

Ancak Rusya'da düzenlenecek protesto gösterilerini bazı bölgelerde yapmak pek mümkün olmayacak. Savcılık; Kremlin Sarayı yakınlarındaki Tverskaya Caddesi'nde izinsiz gösterilere müdahale edileceğini açıkladı.

Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı

EN BÜYÜK PROTESTO 2012 YILINDA OLMUŞTU

Navalny'nin öncülüğünde 2012 yılında düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi meydanlarda toplanmıştı. Bu protestolar, o dönemde gerçekleşen en büyük protesto olarak tarihteki yerini almıştı.

Rusya'da muhalif liderden protesto çağrısı

SEÇİMLERE KATILARAK PUTİN'E GÜCÜ GÖSTERMEK İSTİYOR

Alexei Navalny, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor. Halkın üst düzey yetkililerinin yolsuzluklarına karşı duyduğu öfkeyi kullanarak yaptığı bu çağrının, aslında Navalny'nin bir sınavı olduğu düşünülüyor. Bu sayede Navalny Putin'e karşı gücünü göstermiş olacak.

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