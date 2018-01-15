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Rusya'da okulda öğrenciler birbirini bıçakladı: 15 yaralı

Rusya'da 2 öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 öğrenci ve 1 öğretmen ağır yaralandı.

İHA | 15.01.2018 - 20:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’nın Perm şehrinden bir okulda, 2 öğrenci arasında ders sırasında çıkan tartışma, diğer öğrencilerin de karışması sonucu büyük bir kavgaya dönüştü.

OKULDA BIÇAKLI KAVGA

Kavgada öğrencileri ayırmaya çalışan öğretmenlerden biri ve 14 öğrenci yaralandı. Kavgayı başlatan 2 öğrenci de bıçak bulunduğu ve diğer öğrencilerden bazılarının bıçakla yaralandığı aldığı belirtildi.

Rusya'da okulda öğrenciler birbirini bıçakladı: 15 yaralı

700 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Yaralanan kadın öğretmenin ve öğrencilerden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası 700 öğrencinin okuldan tahliye edildiği ve derslere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

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