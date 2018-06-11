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Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

Tarih öncesi devirlerden Permiyen döneme ait 2 keskin dişli yırtıcı türüne ait fosiller bulundu.

AA | 11.06.2018 - 00:44..
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ABD'nin Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi ve Rusya'nın Kirov şehrindeki Vyatka Paleontoloji Müzesi'nden araştırmacılar, Rusya'ın kuzeyindeki Kirov ili sınırlarındaki Vyatka Nehri havzasındaki Kotelniç kasabasında günümüzden 299 ila 252 milyon yıl öncesindeki Permiyen döneme ait fosillerden memelilerin atası olan alt türlere mensup 2 yırtıcının varlığını keşfetti.

Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

KURT BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ETOBUR

Kurt büyüklüğünde bir etobur olan ilk keşfin Kotelniç faunasındaki en büyük yırtıcı olduğu belirtildi. Yeni türe Rus halk hikayelerinde anlatılan hayali üç başlı ejderha Goriniç'ten ilhamla "Gorynychus masyutinae" adı verildi.

Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

İlk türden daha küçük, hortum burunlu ve iğne dişli bir etobur olan ikinci türe ise yine Rus halk hikayelerinde geçen kötücül karanlık ruh Noçnitsa'dan ilhamla "Nochnitsa geminidens" adı verildi.

Gorynychus'un memelilerin atası olan sivri dişli yırtıcılar familyasının bir alt türü olan terosefalianslara (canavar kafalılar), Nochnitsa'nın ise gorgonopsianslara (çirkin suratlılar) ait olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "PeerJ" dergisinde yayımlandı.

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