Rusya'da petrol boru hattı patladı

Rusya’nın Saratov bölgesinde bulunan Engelss şehrindeki Krasnoarmeyskoy köyünde, ana petrol boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı.
4 EV KÜL OLDU
Alevlerin çevredeki evlere sıçraması sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi.
HATTIN NEDEN PATLADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Petrol hattının neden patladığı bilinmezken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Rusya’da petrol boru hattında yangın VİDEO