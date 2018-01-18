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Rusya'da petrol boru hattı patladı

Rusya'nın Saratov bölgesindeki petrol boru hattının patlaması sonucu çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İHA | 18.01.2018 - 21:38..
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Rusya’nın Saratov bölgesinde bulunan Engelss şehrindeki Krasnoarmeyskoy köyünde, ana petrol boru hattının patlaması sonucu yangın çıktı.

4 EV KÜL OLDU

Alevlerin çevredeki evlere sıçraması sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Rusya'da petrol boru hattı patladı

HATTIN NEDEN PATLADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Petrol hattının neden patladığı bilinmezken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Rusya’da petrol boru hattında yangın VİDEO

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