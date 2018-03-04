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Rusya'da Putin'e destek oranı yüzde 70'i geçti

18 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanan Rus Lider, görev süresini 25 yıla uzatmak için saha çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi | 04.03.2018 - 13:44..
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Rusya'da Putin'e destek oranı yüzde 70'i geçti

1999 yılında göreve başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday oldu.

Seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanan Putin, Moskova'da sporcu, ünlü ve kozmonotlarla adeta gövde gösterisi yaptı.

"TAKIM MIYIZ"

Rusya için parlak bir gelecek planları yaptığını ifade eden Putin, kalabalığa "Takım mıyız?" diye sordu ve kalabalıktan "Evet" cevabını aldı.

Rusya'da Putin'e destek oranı yüzde 70'i geçti

DESTEK ORANI YÜZDE 70'İ AŞTI

19 yıldır görevde olan Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi yapılan anketlerde de önde gidiyor. Rus Lider'e destek oranı yüzde 73 seviyesine ulaştı.

Putin, yeniden seçilmesi durumunda 25 yıllık görev süresine ulaşmış olacak.

Rusya'da Putin'e destek oranı yüzde 70'i geçti

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